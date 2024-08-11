Футболиста «Родины» увезли на скорой помощи после столкновения с вратарем

Футболист московской «Родины» Амур Калмыков получил травму головы в матче 5‑го тура МЕЛБЕТ‑Первой Лиги против «Чайки».

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Встреча проходит в Песчанокопском. В первом тайме нападающий столкнулся с вратарем соперника Михаилом Штепой. Калмыков после столкновения неудачно упал на газон, ударившись головой о землю. Медперсонал оказал футболисту первую помощь. Калмыков находился в сознании, когда его погрузили в автомобиль скорой помощи и увезли в больницу.

На 31‑й минуте вместо Калмыкова игру продолжил полузащитник Йорди Рейна. К 66‑й минуте игры счет в матче равный — 2:2.