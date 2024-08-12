Нападающий «Спартака» работает с диетологами

Нападающий «Спартака» Виллиан Жозе работает с диетологами, сообщает Legalbet. По информации источника, специалисты помогают 32-летнему форварду набрать пиковую форму.

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Ранее сообщалось, что бразильский футболист прибыл в московский клуб с лишним весом.

Виллиан Жозе перешел в «Спартак» этим летом из «Бетиса». Сумма трансфера по данным портала Transfermarkt составила 2 млн евро. Бразилец подписал с красно-белыми контракт до 30 июня 2026 года.

В нынешнем сезоне Жозе провел 3 матча за «Спартак» (64 минуты), результативными действиями не отметился.

14 августа «Спартак» в гостях сыграет с «Крыльями Советов» во втором туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России.