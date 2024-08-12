Семак высказался о кадровых проблемах «Зенита» перед матчем с «Рубином»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о кадровых проблемах своей команды перед матчем 2-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Рубином». В частности он рассказал о повреждении бразильского полузащитника Вендела, который травмировался в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (1:0).

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