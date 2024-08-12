Карпукас ответил, есть ли в «Локомотиве» замена Глушенкову

Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас ответил на вопрос, есть ли в команде замена ушедшему в «Зенит» Максиму Глушенкову.

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— Замены Глушенкову в «Локомотиве» сейчас нет?

— У Лёши Батракова очень хороший старт сезона. За него все рады. Он очень хороший футболист. Уверен, что всё у него будет получаться, а мы будем рады помогать.

— Не заберёт ли и его «Зенит»?

— Этот вопрос к руководству, — сказал Карпукас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, 24-летний Глушенков является воспитанником академии «Чертаново». С 2023 года Максим выступала за «Локомотив». В минувшем сезоне 23-летний полузащитник провёл 38 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и сделал 21 результативную передачу. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Глушенкова в € 11 млн. В новом сезоне Максим уже успел провести за «Зенит» шесть матчей, забил девять голов и отдал один результативный пас.