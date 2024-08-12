«Ювентус» начал переговоры по переходу защитника «Милана»

Туринский «Ювентус» вступил в переговоры с «Миланом» по переходу французского защитника Пьера Калюлю, сообщает известный журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

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По информации источника, «бьянконери» предложили «Милану» € 3 млн за аренду. Туринцы хотят включить в соглашение опцию выкупа в размере € 14 млн. Сообщается, что Калюлю уже дал добро на переезд.

Француз выступает за итальянский клуб с 2020 года. В прошлом сезоне Калюлю провёл 11 матчей за «Милан» во всех турнирах, пропустив большую часть сезона из-за травмы. Контракт 24-летнего игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.