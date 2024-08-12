Экс-игрок «Спартака»: Угальде и дальше будет забивать прилично

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор высказался о нападающем красно-белых Манфреде Угальде.

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«Я думаю, несмотря на то, что «Ахмату» Угальде забить не удалось, играл он довольно‑таки хорошо: и партнёрам помогал, и при должном везении у него моментов должно было быть больше. Я думаю, что он и дальше будет забивать довольно прилично», — заявил Мор в эфире «Матч ТВ».

Напомним, матч между «Спартаком» и «Ахматом» состоялся накануне, 11 августа. Игра проводилась на стадионе «Лукойл Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Владислав Безбородов. Стартовый свисток судьи прозвучал в 20:00 мск. Игра закончилась ничейным результатом. Итоговый счёт — 0:0. «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Деяна Станковича набрала семь очков за четыре матча. «Ахмат» заработал три очка. Коллектив Магомеда Адиева располагается на 14-й строчке.