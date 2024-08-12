Тюкавин о судействе в матче с «Зенитом»: «Мелкие фолы, свистки непонятные. Идет борьба, мы с Барриосом выпрыгиваем, и арбитр ставит фол – для чего?»
Константин Тюкавин объяснил, почему был недоволен судейством в матче с «Зенитом».
В 4-м туре Мир РПЛ «Динамо» уступило в Санкт-Петербурге со счетом 0:1. Главным арбитром матча был Сергей Иванов.
– Видел по ходу матча, что у вас и после первого тайма, и после второго были вопросы по судейству. Что конкретно вас не устроило?
– Не то, что не устроило. Просто были мелкие фолы и свистки непонятные – для чего это? Идет борьба в конце первого тайма, выпрыгиваем я и Барриос, и он ставит фол. Для чего?
– Не давал бороться – в этом мысль?
– Да, – сказал нападающий «Динамо».
Феликс согласился перейти в «Челси», «Атлетико» оценивает португальца в 50 млн евро. Сделка важна для трансфера Галлахера
Винисиус отклонил «выгодное предложение» из Саудовской Аравии – его хотели сделать лицом лиги в преддверии ЧМ-2034. Бразилец мечтает взять «Золотой мяч» в «Реале»
Тюкавин о судействе в матче с «Зенитом»: «Мелкие фолы, свистки непонятные. Идет борьба, мы с Барриосом выпрыгиваем, и арбитр ставит фол – для чего?»