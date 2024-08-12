КДК РФС рассмотрит поведение болельщиков «Зенита» в матче с «Динамо»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, какие эпизоды из матча четвертого тура РПЛ «Зенит» – «Динамо» (1:0) будут рассмотрены.

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«В матче «Зенит» — «Динамо» был зафиксирован поздний выход обеих команд из раздевалки перед началом второго тайма на две минуты, а также массовое скандирование оскорбительных выражение болельщиками «Зенита», — приводит слова Григорьянца «Спорт-Экспресс».

Также по итогам четвертого тура РПЛ будут рассмотрены выходы за пределы технической зоны главных тренеров Валерия Карпина («Ростов»), Рашида Рахимова («Рубин»), Мурада Мусаева («Краснодар»), Марко Николича (ЦСКА), Игоря Черевченко («Факел»), Деяна Станковича («Спартак»).

По матчу «Ростов» – «Рубин» (1:1) будет рассмотрен поздний выход игроков команд из раздевалки.