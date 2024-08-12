Феликс согласился перейти в «Челси», «Атлетико» оценивает португальца в 50 млн евро. Сделка важна для трансфера Галлахера
Жоау Феликс согласился перейти в «Челси».
По данным инсайдера Фабрицио Романо, о желании португальца перейти в лондонский клуб сообщил его агент Жорже Мендеш. «Челси» и «Атлетико» продолжают переговоры о трансфере.
Отмечается, что переговоры по Феликсу важны для сделки по Конору Галлахеру, который, как сообщалось ранее, близок к переходу в мадридский клуб за 42 млн евро.
По данным BBC, «Атлетико» оценивает Феликса в 43 миллиона фунтов (50 млн евро).
Феликс уже выступал за «Челси» во второй половине сезона-2022/23 на правах аренды. В прошлом сезоне хавбек был в аренде в «Барселоне».
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Феликс согласился перейти в «Челси», «Атлетико» оценивает португальца в 50 млн евро. Сделка важна для трансфера Галлахера