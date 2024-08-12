Экс-супруга Сафонова рассказала о разбирательствах с вратарем

Анастасия Сафонова, бывшая супруга вратаря «ПСЖ» и сборной России Матвея Сафонова, заявила, что запрашиваемые ею 30% от суммы алиментов, которые она просит отправлять ей на личный счет, нужны на личные нужды ребенка. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

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«Я всегда придерживаюсь позиции урегулирования конфликтов и споров миром. Убеждена и настаиваю на том, что ни в коем случае ребенок не должен страдать! Все это время я действую только лишь в интересах ребенка! И я надеюсь, что все понимают, что это алименты на ребенка, а не на ее мать», — заявила она.

12 августа Telegram-канал Mash написал, что экс-супруга Сафонова согласилась пойти на мир при одном условии — при распределении алиментов таким образом, чтобы 70% откладывались на будущее дочери, а 30% были отправлены ей на счет.

«Анастасия Сафонова хочет разбить сумму выплат на две части: первая (70%) — на светлое будущее их совместной со спортсменом дочки, вторая — ей, в качестве компенсации за утерянные лучшие годы жизни», — указал Mash.

«ПСЖ» объявил о подписании Сафонова 14 июня. При этом неделей раньше стало известно, что игроку запрещено выезжать из России из-за задолженности по алиментам, превышавшей 60 млн рублей. Запрет вступил в силу 6 июня, когда вратарь уже находился вместе с национальной командой России в Минске, где команда провела товарищеский матч против сборной Белоруссии, закончившийся победой россиян со счетом 4:0. Голкипер вернулся в Россию вместе с командой. Позднее стало известно, что с Сафонова сняли запрет на выезд из страны.