«Оренбург» — «Локомотив»: прогноз Романа Гутцайта на игру Кубка России 13 августа

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Кубка России «Оренбург» — «Локомотив».

Ставка: обе забьют за 1.69.

«В матче Кубка России «Оренбург» у себя на поле будет принимать московский «Локомотив», который идёт среди лидеров после стартовых четырёх туров российского чемпионата. «Локомотив» смотрится очень неплохо. Команда одержала несколько важных побед. Особенно ярким получилось выступление в Грозном, где команда Михаила Галактионова победила со счетом 5:0. У«Локомотива» в превосходной форме находится Батраков, который в трёх из четырёх матчей на старте чемпионата отмечался результативными действиями.

Но понятно, что на матч Кубка, тем более выездной, будет ротация. Может сыграет, может, не сыграет нападающий Воробьёв, который был куплен «Локомотивом» как раз у «Оренбурга». И очень здорово начал новый сезон, постоянно выходя в стартовом составе команды. У него есть постоянный сменщик, это Тимур Сулейманов, который может вполне выйти на поле. Он всегда показывает максимально возможное движение и, в принципе, выглядит одним из самых активных игроков в составе своей команды. Поэтому, думаю, каким бы ни был состав «Локомотива», моменты на поле соперника созданы будут.

Что же касается самого «Оренбурга», то в домашних матчах эта команда играет всегда результативно. Она забила в стартовом туре два мяча в ворота «Спартака». И «Оренбург» в минувшем туре российского чемпионата тоже забил два мяча в ворота «Акрона». Там была зафиксирована ничья со счётом 2:2. Мне кажется, что и в этой встрече мы увидим голы со стороны обеих команд, мой прогноз на эту встречу — обе забьют», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».