Медведев заявил, что «Зенит» сохранит Вендела, Кассьерру и Клаудиньо

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал, что клуб не планирует расставаться с форвардом Матео Кассьеррой и полузащитниками Венделом и Клаудиньо.

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«Клаудиньо, Вендел и Кассьерра - игроки основы «Зенита». Они не собираются паковать чемоданы и спортивные сумки», — цитирует Медведева «РИА Новости».

Кассьерра — лучший бомбардир РПЛ прошлого сезона. На старте нынешнего колумбиец забил 3 мяча и отдал голевую передачу в 5-и матчах. Сообщалось, что интерес к 27-летнему нападающему проявляли клубы из Саудовской Аравии.

Клаудиньо отдал одну голевую передачу в 4-х матчах. В начале июля бразильский полузащитник был близок к переходу во «Фламенго».

Вендел отдал 8 голевых передач 6-и матчах. Сейчас бразилец — лучший ассистент текущего сезона РПЛ. Заполучить полузащитника хотел действующий чемпион Турции «Галатасарай». Стамбульский клуб был готов заплатить «Зениту» больше 20-и млн евро, но питерцы хотели получить не меньше 55-и.