«Аль-Ахли» готов заплатить 1 млрд евро Винисиусу. «Реал» не торопится с переговорами, ссылаясь 1 млрд отступных. Трансфер может стать крупнейшим в истории спорта
Винисиусу готовы заплатить миллиард евро в Саудовской Аравии.
Ранее появилась информация, что вингер «Реала» отклонил «выгодное предложение» из Саудовской Аравии
«Аль-Ахли» готов заплатить бразильцу миллиард евро за пять лет с учетом зарплаты и бонусов, сообщает Globo Esporte.
В Саудовской Аравии хотят, что Винисиус стал лицом лиги перед чемпионатом мира в 2034 году.
«Реал» не торопится вести переговоры с саудовским клубом, ссылаясь на отступные футболиста в размере миллиарда евро.
В случае, если трансфер все-таки состоится, то контракт Винисиуса будет самым крупным в истории спорта, как и сумма его трансфера.
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