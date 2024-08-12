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«Аль-Ахли» готов заплатить 1 млрд евро Винисиусу. «Реал» не торопится с переговорами, ссылаясь 1 млрд отступных. Трансфер может стать крупнейшим в истории спорта

Винисиусу готовы заплатить миллиард евро в Саудовской Аравии.

Винисиусу готовы заплатить миллиард евро в Саудовской Аравии
© Sports.ru

Ранее появилась информация, что вингер «Реала» отклонил «выгодное предложение» из Саудовской Аравии

«Аль-Ахли» готов заплатить бразильцу миллиард евро за пять лет с учетом зарплаты и бонусов, сообщает Globo Esporte.

В Саудовской Аравии хотят, что Винисиус стал лицом лиги перед чемпионатом мира в 2034 году.

«Реал» не торопится вести переговоры с саудовским клубом, ссылаясь на отступные футболиста в размере миллиарда евро.

В случае, если трансфер все-таки состоится, то контракт Винисиуса будет самым крупным в истории спорта, как и сумма его трансфера.

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