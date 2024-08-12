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«Барса» пока не может зарегистрировать Ольмо и ряд других игроков – не хватает 60 млн евро для применения правила «1 к 1». Клубу необходимо продавать (Cadena SER)

У «Барселоны» возникли трудности с регистрацией Дани Ольмо.

У «Барселоны» возникли трудности с регистрацией Дани Ольмо
© Sports.ru

Как сообщает Cadena SER, регистрация на новый сезон полузащитника, перешедшего в каталонский клуб за 55+7 млн евро, находится под вопросом. Несмотря на полученные 40 млн евро от сделки с Aramark, «Барселоне» по-прежнему не хватает 60 млн евро, чтобы получить возможность тратить средства на трансферы по правилу «1 к 1».

Из-за финансовых проблем «Барселона» на данный момент не может зарегистрировать как новичков, так и уже имеющихся в составе игроков.

Решить данную проблему можно лишь за счет исходящих трансферов, однако, за исключением Френки де Йонга, Рональда Араухо и Рафиньи, в составе клуба нет игроков, продажа которых позволила бы выручить значительную сумму.

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