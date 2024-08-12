Головин не попал в заявку «Монако» на матч с «Барселоной»

Российский полузащитник футбольного клуба «Монако» Александр Головин не попал в заявку на матч Кубок Гампера с «Барселоной». Об этом сообщает пресс-служба команды.

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Ранее стало известно о том, что Александр Головин получил травму лодыжки на тренировке «Монако». Клуб пытается сделать всё, чтобы игрок восстановился к началу сезона.

Александр Головин перешёл в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года. За этот период российский полузащитник принял участие в 203 матчах во всех турнирах, в которых отметился 31 голом и 39 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение 28-летнего игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

Напомним, сегодня, 12 августа, в товарищеском матче «Барселона» будет играть с «Монако» на стадионе «Олимпик Льюис Компанис». Начало встречи – в 21:00 мск.