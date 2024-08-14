Булыкин: молодежь бывает полезнее, чем опытные игроки

Экс-нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин похвалил 19-летнего форварда «Локомотива» Вадима Ракова за победный мяч в гостевой игре с «Оренбургом» в Кубке России (3:2) и похвалил работу «железнодорожников» с молодыми игроками.

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«Раков забил сумасшедший мяч. Всегда рад смотреть «Локомотив», потому что они всегда доверяют молодым игрокам. Раков и Батраков радуют глаз. Молодые всегда с горящими глазами, с большим желанием. Они бывают полезнее, чем опытные футболисты», — цитирует Булыкина «Советский Спорт».

Раков — воспитанник «Локомотива». В текущем сезоне на его счету 3 гола и голевая передача в 5-и матчах. В прошлом сезоне МФЛ нападающий стал одним из лучших бомбардиров чемпионата, а молодежная команда «Локо» стала чемпионом.

В текущем сезоне РПЛ «Локомотив» набрал 9 очков в 4-х турах, уступив лишь «Динамо».

Булыкин выступал за «Локомотив» с 1995-го по 2001-й год, дважды взяв Кубок России. На его счету 24 гола в 89-и матчах.