«Барселона» разгромно проиграла «Монако» в матче за Кубок Жоана Гампера

12 августа в матче за Кубок Жоана Гампера «Барселона» сыграла с «Монако» на стадионе «Олимпик Льюис Компанис». Встреча началась в 21:00 мск. Игра завершилась победой «Монако» со счётом 3:0.

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В составе гостей забитыми мячами отметились Ламин Камара, Брил Эмболо и Кристиан Мависса Элеби.

Отметим, что что российский полузащитник «Монако» Александр Головин не попал в заявку своей команды на предстоящий матч. Хавбек продолжает восстановление после травмы лодыжки.

Кубок Жоана Гампера — товарищеский турнир, который ежегодно организуется «Барселоной». Впервые был разыгран в 1966 году по инициативе президента «Барселоны» Энрике Льоде. Трофей был назван в честь легендарного президента — основателя «Барселоны» Жоана Гампера.