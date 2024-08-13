Орлов заявил, что в «Динамо» играет «бандит»

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о травме полузащитника «Зенита» Вендела после столкновения с хавбеком «Динамо» Хорхе Карраскалем в матче 4-го тура РПЛ.

«Вон Карраскаль сыграл полторы минуты — и «убил» Вендела! Выбил его из игры. Ну что, он с таким заданием вышел, что это такое — бить со всей силы, грубо, сзади, в центре поля?! Ну, никакой же опасности нет, Вендел и мяч уже вытолкнул. Что за поступок такой? А Личка — улыбающийся... Хороший тренер, но что у тебя за бандит такой играет в команде? Сейчас неизвестно, насколько вылетел Вендел...», – приводит слова Орлова «РБ Спорт».

Сегодня, 13 августа, журналист Вене Касагранде сообщил, что Вендел выбыл на 40 дней из-за травмы, полученной в ходе игры с «Динамо». После столкновения с Карраскалем бразилец не смог продолжить встречу и досрочно покинул поле.

Игрок «Динамо» получил желтую карточку.

Матч завершился победой сине-бело-голубых со счетом 1:0.

После 4-х туров «Зенит» лидирует в РПЛ с 12 очками. Московское «Динамо» идет вторым с 9 очками. Третьим – «Локомотив» (9).