King Bet: "Зенит" интересуется игроком греческого АЕКа Гарсией

По информации СМИ, петербургский "Зенит" интересуется 26-летним полузащитником греческого АЕКа Ливаем Гарсией. Сообщается, что греческий клуб в скором времени может получить официальное предложение от "Зенита". Кроме того, за игроком сборной Тринидада и Тобаго следит английский "Тоттенхэм".

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Гарсия выступает за АЕК с сентября 2020 года. В текущем сезоне полузащитник сыграл за греков три матча в квалификации Лиги конференций, в которых забил 5 голов и отдал 1 голевую передачу. В прошлом сезоне за 27 матчей он сумел забить 14 голов и отдать 4 голевые передачи. Действующее соглашение между игроком и клубом рассчитано до 30 июня 2028 года. По оценке интернет-портала Transfermarket, рыночная стоимость футболиста составляет 13 млн евро.