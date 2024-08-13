«Арсенал» отклонил предложение «Аякса» по вратарю Рамсдейлу

Лондонский «Арсенал» ответил отказом на предложение нидерландского «Аякса» об аренде вратаря Аарона Рамсдейла. Об этом сообщает известный журналист и инсайдер Дэвид Орнштейн в социальной сети X (ранее Twitter).

По данным источника, «канониры» готовы отпустить Рамсдейла этим летом, но предложение «Аякса» их не заинтересовало. Напомним, главный тренер «Арсенала» Микель Артета по ходу прошлого сезона АПЛ сделал выбор в качестве основного голкипера в пользу Давида Райи и, как сообщалось, не намерен препятствовать уходу Рамсдейла.

26-летний Аарон в прошлом сезоне провёл в составе «Арсенала» 11 матчей, в которых пропустил 12 мячей и три раза сохранил ворота «сухими». Авторитетный немецкий интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость голкипера в € 25 млн.