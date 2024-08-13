Стали известны номинанты на приз лучшему игроку сезона в АПЛ от PFA

Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) опубликовала список претендентов на звание лучшего игрока в Англии по итогам сезона-2023/2024.

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На награду лучшему молодому игроку претендуют Эрлинг Холанд, Филип Фоден, Родри (все — «Манчестер Сити»), Коул Палмер («Челси»), Олли Уоткинс («Астон Вилла») и Мартин Эдегор («Арсенал»).

Имя победителя будет оглашено на торжественной церемонии, которая состоится 20 августа 2024 года.

Напомним, по итогам сезона-2022/2023 лучшим футболистом в Англии был признан норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. На награду в том году также претендовали Кевин Де Брёйне, Джон Стоунз (оба — «Манчестер Сити»), Гарри Кейн («Тоттенхэм»/«Бавария»), Мартин Эдегор и Букайо Сака (оба — «Арсенал»).