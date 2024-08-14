Газзаев не верит в чемпионство ЦСКА

Бывший главный тренер московского ЦСКА и киевского «Динамо» Валерий Газзаев в интервью «Матч ТВ» заявил, что армейцам необходимо укреплять состав, чтобы бороться за высокие места в чемпионате России.

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«Для того, чтоб бороться за чемпионство, нужно укреплять состав. Сейчас это будет сложно. Новому тренеру надо дать возможность поработать, судить о нем можно будет только ближе к середине чемпионата», — заявил Газзаев.

В матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА потерпел поражение от «Краснодара» — игра прошла в Краснодаре и завершилась со счетом 1:2.

В турнирной таблице чемпионата России армейский клуб занимает четвертое место, набрав семь очков. «Краснодар» располагается на седьмом месте, имея в активе шесть баллов. В следующем туре ЦСКА примет на своем поле «Локомотив». Игра пройдет 18 августа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17.30 по московскому времени.