«Челси» попросил Галлахера вернуться в Лондон. Хавбек 5 дней жил в мадридском отеле и тренировался один, ожидая перехода в «Атлетико»
Конор Галлахер находится в Мадриде в ожидании завершения перехода в «Атлетико».
Ранее сообщалось, что Галлахер подписал 5-летний контракт с «Атлетико», но сделка с «Челси» по-прежнему не закрыта. После срыва трансфера Саму Омородиона клубы обсуждают возможность включения в сделку Жоау Феликса.
Как пишет The Telegraph, в ожидании официального объявления о трансфере Галлахер провел последние пять дней в отеле в Мадриде, тренируясь самостоятельно. Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «Челси» настаивает на возвращении Конора в Лондон.
На данный момент вопрос о трансфере в «Атлетико» остается открытым, но «синие» считают продажу Галлахера и подписание Феликса отдельными сделками. Сообщается, что Конор вернется в Англию, если «Атлетико» не подпишет все необходимые документы до конца вторника.
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