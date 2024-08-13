«Челси» попросил Галлахера вернуться в Лондон

Конор Галлахер находится в Мадриде в ожидании завершения перехода в «Атлетико».

Ранее сообщалось, что Галлахер подписал 5-летний контракт с «Атлетико», но сделка с «Челси» по-прежнему не закрыта. После срыва трансфера Саму Омородиона клубы обсуждают возможность включения в сделку Жоау Феликса.

Как пишет The Telegraph, в ожидании официального объявления о трансфере Галлахер провел последние пять дней в отеле в Мадриде, тренируясь самостоятельно. Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «Челси» настаивает на возвращении Конора в Лондон.

На данный момент вопрос о трансфере в «Атлетико» остается открытым, но «синие» считают продажу Галлахера и подписание Феликса отдельными сделками. Сообщается, что Конор вернется в Англию, если «Атлетико» не подпишет все необходимые документы до конца вторника.