Воронежский футбольный клуб «Факел» изучает варианты переноса матчей

Воронежский «Факел» может сыграть две следующие встречи без зрителей, сообщает пресс-служба правительства Воронежской области.

«По «Факелу» изучаются несколько вариантов, в их числе игры без зрителей и перенос матчей на запасное поле, которым в нашем случае заявлен стадион «Локомотив» в Москве», — сказали в правительстве Воронежской области ТАСС.

Ближайшая встреча в Воронеже пройдет 15 августа. «Факел» принимает «Акрон» в рамках Кубка России (Путь РПЛ).

Правительство Воронежской области сообщило о том, что все массовые мероприятия в регионе приостановлены в целях безопасности. Одним из альтернативных вариантов рассматривается возможность их переноса.