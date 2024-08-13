«Ростов» уверенно обыграл «Химки» в матче Кубка России

Завершился матч 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором встречались «Ростов» и подмосковные «Химки». Игра группового этапа Пути РПЛ проходила на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Романом Сафьяном. Матч закончился победой хозяев со счётом 3:1.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На восьмой минуте встречи счёт открыл полузащитник хозяев Константин Кучаев. На 38-й минуте нападающий Роналдо забил второй гол «Ростова» в игре. На 45+2-й минуте вингер Зелимхан Бакаев сократил отставание «Химок» в счёте. На 88-й минуте нападающий хозяев Егор Голенков забил их третий мяч в матче.

После двух игр группового этапа Кубка России «Ростов» набрал три очка и занимает второе место в квартете В. «Химки» также заработали три очка, но располагаются на третьей строчке.

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