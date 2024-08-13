Булыкин предположил, чем Джикия отпугивает клубы РПЛ

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о перспективах бывшего защитника московского «Спартака» Георгия Джикии в Медиалиге.

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«Джикия мог бы ещё поиграть в командах РПЛ, но хочет слишком большую зарплату, которая всех отпугивает. Если он сейчас будет тренироваться с командой Медиалиги, то потеряет время и потеряет предложения из заграницы», — заявил Булыкин Legalbet.

12 августа журналист и инсайдер Иван Карпов заявил в программе Any Given Monday, что Джикия может начать выступать за Медиакоманду «10», поскольку встречался с президентом команды Азаматом Мусагалиевым, о чем свидетельствуют кадры в социальных сетях.

В сезоне 2023/24 Джикия провёл 12 матчей за «Спартак» во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Он стал свободным агентом летом 2024-го года по окончанию контракта с красно-белыми.