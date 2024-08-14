Итальянский арбитр отказался от сотрудничества с РФС

Итальянский арбитр Даниэль Орсато отказался от сотрудничества с Российским футбольным союзом (РФС), сообщает La Gazzetta dello Sport.

Во вторник РФС сообщил, что 48‑летний Орсато вошел в состав экспертно‑судейской комиссии (ЭСК) организации. Председатель судейского комитета и ЭСК Павел Каманцев заявил «Матч ТВ», что контракт с итальянцем рассчитан на один сезон.

По информации издания, изначально Орсато согласился войти в состав комиссии, в том числе из‑за дружбы с руководителем департамента судейства и инспектирования Милорадом Мажичем, однако спустя несколько часов итальянец передумал и отказался от предложения.

Отмечается, что Орсато мог изменить решение из‑за возможного назначения на пост главы Ассоциации судей Италии.