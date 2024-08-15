Заслуженный тренер России Ринат Билялетдинов высказался о частой смене тренеров в «Факеле».

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Ранее воронежский клуб расстался с Игорем Черевченко. Вместо него был назначен Дмитрий Пятибратов.

— Тренеры «Факела» работают с командой совсем немного, по несколько месяцев. Год потренировать «Факел» — считай, за счастье. А для того, чтобы сделать команду, нужно два сезона. И то не всегда этого срока хватает.

— Почему руководители воронежского клуба так поступают?

— Ну вот такой у них подход. Знаете, как берут стажера, дают ему испытательный срок, не справился — до свидания. На клуб все время давит результат. Надо любым способом сохранить место в РПЛ. Тут вопрос, какой ценой и кем. Тренера легче поменять, чем команду, ведь новых игроков не купишь, — цитирует Билялетдинова «РБ Спорт».

В четверг «Факел» примет тольяттинский «Акрон» в матче второго тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России. Игра пройдет без зрителей.