«Челси» хочет продлить контракт с Джексоном до 2033 года

«Челси» намерен продлить контракт с Николосом Джексоном.
Лондонский клуб планирует таким образом вознаградить форварда за успешно проведенный сезон. Дебютировавший в прошлом году нападающий забил 17 голов во всех турнирах, 14 из которых в Премьер-лиге. С полной статистикой Джексона можно ознакомиться по ссылке.
В настоящий момент планируются переговоры между клубом и агентом игрока о продлении контракта на два года. Таким образом, новое соглашение с 23-летним футболистом будет рассчитано до 2033 года.
Ранее «Челси» продлил контракт Коула Палмера на аналогичный срок.
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