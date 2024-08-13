«Локомотив» обыграл «Оренбург» во втором матче Кубка России, забив три гола

«Локомотив» в гостях обыграл «Оренбург» в матче второго тура группового этапа Кубка России (Путь РПЛ). Встреча завершилась со счетом 3:2.

Три главных факта

1. Каждая из команд получила право пробить пенальти в первом тайме. Сначала свою попытку реализовал нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов, а чуть позже форвард «Оренбурга» Джастин Куэро.

Примечательно, что оба футболиста также забили по одному мячу с игры.

2. В составе «Локомотива» дебютировал воспитанник «Спартака» Антон Митрюшкин. Голкипер пополнил железнодорожный клуб летом на правах свободного агента после ухода из «Химок». Также он выступал за «Сьон», «Фортуну» из Дюссельдорфа и дрезденское «Динамо».

3. «Оренбург» не смог одержать победу в пятом матче подряд (во всех турнирах). В 1-м туре РПЛ команда Давида Деограсии обыграла «Спартак» (2:0), а затем сыграла вничью с «Ахматом» (0:0), уступила «Химкам» (0:1) и ЦСКА (1:5) и добилась ничейного результата в матче с «Акроном» (2:2).

Кубок России (Путь РПЛ). Групповой этап

Группа В, 2-й тур. «Оренбург» – «Локомотив» – 3:2

Голы: Куэро, 15 (1:1, с пенальти), 53 (2:2); Сулейманов, 8 (1:0, с пенальти), 36 (2:1), Раков, 83 (3:2).

Положение команд:

1. «Локомотив» – 6 очков (2 игры);

2. «Химки» – 3 (1);

3. «Ростов» – 0 (1);

4. «Оренбург» – 0 (2).