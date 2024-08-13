«Ростов» обыграл «Химки» в матче Кубка России

«Ростов» одержал победу над «Химками» в матче FONBET Кубка России.

Встреча второго тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России прошла в Ростове‑на‑Дону и завершилась со счетом 3:1. Голами в составе хозяев отметились полузащитник Константин Кучаев, а также нападающие Роналдо и Егор Голенков. У «Химок» точный удар на счету Зелимхана Бакаева.

Команда Валерия Карпина вышла на второе место в таблице группы В, набрав 3 очка. «Химки» с 3 очками опустились на 3‑ю строчку.

В следующем туре «Ростов» встретится с «Оренбургом» в гостях, «Химки» отправятся в гости к «Локомотиву». Оба матча пройдут 28 августа.

Прямые трансляции матчей FONBET Кубка России смотрите на каналах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах sportbox.ru и matchtv.ru.

Кубок России. 2024-25. Путь РПЛ. Тур 2

«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Химки» (Химки) — 3:1 (2:1)

Голы: Кучаев, 8 (ВИДЕО). Роналдо, 38 (ВИДЕО). Голенков, 88 (ВИДЕО). — Бакаев, 45 (ВИДЕО).