Карпин остался недоволен игрой «Ростова» в матче Кубка России с «Химками»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с «Химками» (3:1).

— Чего у вас сейчас больше: радости или недоумения?

— Я бы сказал: не недоумение, раздражение. Сколько нужно моментов создать, чтобы спокойно закончить игру? Сами себе гол привезли. Могли восемь забить. Выходы один на один — бьём во вратаря, — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

На восьмой минуте встречи счёт открыл полузащитник хозяев Константин Кучаев. На 38-й минуте нападающий Роналдо забил второй гол «Ростова» в игре. На 45+2-й минуте вингер Зелимхан Бакаев сократил отставание «Химок» в счёте. На 88-й минуте нападающий хозяев Егор Голенков забил их третий мяч в матче.

После двух игр группового этапа Кубка России «Ростов» набрал три очка и занимает второе место в квартете В. «Химки» также заработали три очка, но располагаются на третьей строчке.