Роналду опубликовал пост о возвращении к тренировкам с «Аль-Насром»

Нападающий сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду опубликовал пост на странице в своей социальной сети X (ранее Twitter), в котором отреагировал на своё возвращение к тренировкам с командой после неудачного выступления на чемпионате Европы — 2024 в Германии.

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«Готов к работе», — подписал пост Роналду в соцсети X (ранее Twitter).

39-летний Криштиану Роналду выступает за саудовский «Аль-Наср» с января 2023 года. В прошедшем сезоне-2023/2024 на его счету 45 матчей за клуб во всех турнирах, 44 забитых гола и 13 результативных передач, в том числе 35 голов в саудовской Про-Лиге.

Напомним, Роналду принимал участие в Евро-2024 в составе сборной Португалии. Эта национальная команда дошла до четвертьфинала соревнования, где проиграла сборной Франции (0:0, 3:5 пен.). 39-летний футболист сыграл в пяти матчах чемпионата Европы — 2024, в которых отметился одной результативной передачей, но не забил ни одного гола.