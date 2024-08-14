Чилийский полузащитник Лукас Ассади может перейти в «Локомотив»

Полузащитник Лукас Ассади может перейти в московский «Локомотив», сообщает Bullanguera.

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По информации источника, железнодорожники предложили чилийскому клубу «Универсидаду» € 3,5 млн за 70% прав на 20-летнего футболиста. Однако ответ из Чили пока не поступил.

Ассади является воспитанником «Универсидада», прошёл путь от U21 до основной команды. Контракт игрока с клубом рассчитан до декабря 2025 года. Transfermarkt оценивает полузащитника € 3,5 млн.

В прошлом сезоне Ассади сыграл 17 мячей, забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу.

В составе «Локомотива» на данный момент пять полузащитников: Дмитрий Баринов, Никита Салтыков, Алексей Батраков, Артём Карпукас и Артём Тимофеев.