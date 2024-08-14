$92.66+2.71100.56+3.87
Войти в почту

Тренер "Фенербахче" Моуринью остался доволен вылетом своей команды из ЛЧ

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью после ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА против «Лилля», по итогам которого его команда завершила выступление в этом турнире, заявил, что стамбульский клуб все равно бы не дошел до финала турнира. Его слова приводит A Spor.

Моуринью остался доволен вылетом своей команды из Лиги чемпионов
© globallookpress.com
«Мы потеряли шанс сыграть против крупнейших команд мира, но верно и то, что мы бы никогда не выиграли Лигу чемпионов. Честно говоря, я бы предпочел оказаться в ЛЧ, но теперь у нас есть шанс в Лиге Европы. С точки зрения конкуренции она для нас более привлекательна», — заявил португалец.

Игра прошла в Стамбуле на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» в присутствии 40 747 зрителей и завершилась ничейным исходом — 1:1.

Счет в матче был открыт в компенсированное ко второму тайму время — мяч в собственные ворота после прострела боснийского нападающего Эдина Джеко срезал защитник Бафоде Диаките. Этот гол перевел матч в экстра-тайм, где окончательный счет матча установил 24-летний канадский форвард Джонатан Дэвид.

Первая игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «Лилля» — благодаря этому результату французский клуб прошел в следующий раунд турнира.

Футбол
УЕФА