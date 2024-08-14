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«Ахмат» о Джикии: «Хороший игрок, многолетний капитан «Спартака», но мы его не рассматривали»

«Ахмат» не рассматривал возможность подписания Георгия Джикии.

«Ахмат» не рассматривал возможность подписания Джикии
© Sports.ru

Об этом сообщил генеральный директор грозненского клуба Ахмед Айдамиров.

– Контактировали с Джикией или его представителями? Рассматривали его как усиление команды?

– Георгий – хороший игрок, многолетний капитан «Спартака», но мы его не рассматривали. Если у него и были предложения от российских клубов, то не от нас, – сказал Айдамиров.

Джикия покинул «Спартак» в конце прошлого сезона в связи с истечением срока контракта.

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