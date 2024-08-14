«Ахмат» не рассматривал возможность подписания Джикии

«Ахмат» о Джикии: «Хороший игрок, многолетний капитан «Спартака», но мы его не рассматривали»
«Ахмат» не рассматривал возможность подписания Георгия Джикии.
Об этом сообщил генеральный директор грозненского клуба Ахмед Айдамиров.
– Контактировали с Джикией или его представителями? Рассматривали его как усиление команды?
– Георгий – хороший игрок, многолетний капитан «Спартака», но мы его не рассматривали. Если у него и были предложения от российских клубов, то не от нас, – сказал Айдамиров.
Джикия покинул «Спартак» в конце прошлого сезона в связи с истечением срока контракта.
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