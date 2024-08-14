Семшов: психологически Станкович раскрепостил игроков «Спартака»

Бывший российский футболист Игорь Семшов высказался о главном тренере московского «Спартака» Деяне Станковиче.

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«Станкович пока не привнёс сильных изменений. Он пытается воплотить своё видение футбола, достаточно простое, ведь на поле 11 человек. Но перестроения, расположение игроков — этим занимается Станкович. И ещё стабилизацией состава. Психологически он раскрепостил команду. Эта спокойная атмосфера сказывается на результатах», — заявил Семшов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, о назначении Станковича «Спартак» объявил 16 мая. Сегодня, 14 августа, красно-белые сыграют с «Крыльями Советов» в матче 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России. Игра группового этапа Пути РПЛ пройдёт в Самаре. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 19:30 по московскому времени.