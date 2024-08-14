Писарский может стать самым высокооплачиваемым игроком Первой лиги

Футбольному клубу «Сочи» придётся полностью взять на себя расходы по зарплате нападающего Владимира Писарского в случае его перехода из «Крыльев Советов». Об этом сообщает Metaratings.

Напомним, ранее появилась информация, что Писарский близок к переходу в «Сочи» на правах аренды. Отмечалось, что игрок сам принял решение уйти в аренду. При этом вариант перехода в клуб из Первой лиги его не смутил, так как в «Сочи» зарплаты максимально приближены к РПЛ. Будет ли в арендном соглашении Владимира с «Сочи» опция полноценного выкупа — неизвестно.

Писарский стал игроком «Крыльев Советов» в январе 2023 года. За этот период он принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.