Лучший арбитр УЕФА подтвердил отказ от работы в России

Итальянский арбитр Даниэле Орсато подтвердил, что отказался от сотрудничества с Российским футбольным союзом (РФС), а также назвал причину такого решения. Его слова приводит IlNapolista.

«Меня попросили сотрудничать в качестве эксперта-арбитра с РФС в рамках большой технической группы. Я был очень польщен приглашением. Однако в свете нынешней социально-политической ситуации и этических принципов, которыми я всегда руководствовался, как в поле, так и за его пределами, я решил не принимать это предложение», — заявил Орсато.

14 августа стало известно, что Орсато, который был признан Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) лучшим арбитром 2020 года, дал согласие на работу в России из-за дружеских отношений с Милорадом Мажичем, который занимает должность руководителя департамента судейства РФС, после чего отозвал его. Однако позднее журналист Иван Карпов сообщил, что информация об отзыве согласия неверна.

48-летний итальянский арбитр завершил карьеру в июне 2024 года — после чемпионата Европы в Германии. В финале чемпионата Европы — 2024 сборная Испании обыграла сборную Англии. Встреча, проходившая на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине, завершилась со счетом 2:1 в пользу испанцев.