«Барселона» не зарегистрировала пятерых футболистов за три дня до матча с «Валенсией»

«Барселона» за три дня до первого матча в чемпионате Испании не внесла в заявку пятерых футболистов, сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, среди них новичок «сине‑гранатовых» Дани Ольмо, а также Алекс Валье, Пау Виктор, Пабло Торре и Иньиго Мартинес.

Согласно регламенту Ла Лиги, клуб имеет возможность зарегистрировать футболиста даже за несколько минут до стартового свистка.

Команда Ханси Флика в первом туре чемпионата Испании сыграет в гостях с «Валенсией» в субботу.