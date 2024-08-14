«Ливерпуль» согласовал контракт с вратарем «Валенсии» и сборной Грузии

Футбольный клуб «Ливерпуль» договорился по условиям личного соглашения с грузинским голкипером «Валенсии» Георгием Мамардашвили. Об этом сообщает известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

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По информации источника, переговоры между «Валенсией» и «Ливерпулем» по переходу Георгия продолжаются, соглашения между сторонами пока нет. Напомним, ранее появилась информация, что мерсисайдцы могут заплатить за Мамардашвили около € 30 млн. На Евро-2024 Георгий Мамардашвили совершил 30 спасений, почти повторив рекорд бывшего вратаря сборной России Игоря Акинфеева, который сделал 32 сейва на чемпионате Европы — 2008.

Контракт игрока с испанским клубом рассчитан до лета 2027 года. В минувшем сезоне голкипер провёл 32 матча, 12 из которых сыграл «на ноль», в остальных пропустил 34 мяча. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает Мамардашвили в € 45 млн.