Кухарчук высказался о сексе перед матчами

Кухарчук о сексе перед матчами: «За два дня до игры я себя сдерживаю, никогда этот принцип не нарушал. Почувствовал определенную легкость во время игр»
Илья Кухарчук рассказал, что воздерживается от секса за два дня перед матчами.
– Ваш бывший партнер по «Пари НН» Валерий Царукян сказал, что секс перед матчами помогает ему, он выходит на поле окрыленным и готов обыгрывать, забивать.
– И много забил?
– За «Пари НН» пока один, но какие его годы. Какие-то тренеры в вашей карьере делали акцент на этом моменте?
– Таких тренеров у меня не было, которые что-то рассказывали бы про половую жизнь. Но у меня есть свой пунктик – за два дня до игры накопление энергии. За два дня до игры я себя сдерживаю.
– Если все же не сдержаться, как это ощущается на поле во время матча?
– Раньше я выдерживал один день. Супруга в курсе, нормально к этому относится. Потом я как-то попробовал выдержать два дня и почувствовал во время матчей определенную легкость. И вбил себе в голову, что надо выдерживать чуть большую паузу.
– Если все же нарушали ритуал, что происходило? Не добегали в каких-то моментах, мышцы быстрее уставали?
– В том и дело, что я никогда этот принцип не нарушал.
– Никогда?
– Нет. Когда я к этому пришел, задумался об этом, никогда не нарушал, – рассказал полузащитник «Ротора».
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