Русский футболист в США рассказал, к чему надо быть готовым Миранчуку в МЛС

Воспитанник «Зенита» Богдан Ведерников, который ныне учится и играет за университетскую команду в США, рассказал, к чему нужно быть готовы Алексею Миранчуку в американской лиге. Напомним, этим летом Миранчук присоединился к «Атланте Юнайтед».

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