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Инсаурральде раскрыл причины популярности РПЛ среди южноамериканских футболистов

Бывший защитник московского «Спартака» Хуан Мануэль Инсаурральде раскрыл причины популярности РПЛ среди южноамериканских футболистов.

Инсаурральде раскрыл причины популярности РПЛ среди южноамериканских футболистов
© Чемпионат.com

— Чем ты объяснишь популярность РПЛ среди южноамериканцев? Деньги?

— Не только. Россия открывает хорошие возможности для выхода на европейский рынок. В 2012-13 годах это был реально сильный и очень конкурентоспособный чемпионат, который стоял сразу за «большой пятёркой». Я расценивал переезд в РПЛ как большой шаг вперёд в карьере. И потом, когда у меня наводили справки о вашем чемпионате, я советовал ребятам без сомнений соглашаться на предложения из России. И дело тут не только в экономическом, но и спортивном аспекте. РПЛ была отличным трамплином для прыжка топ-5 лиг Европы.

— 10 лет назад в России платили намного больше, чем в Аргентине?

— И 10 лет назад, и сегодня, — сказал Инсаурральде в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионату» Олегу Лысенко.

Футбол
Олег Лысенко
Спартак