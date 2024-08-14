Агент Чистякова: Дмитрий хочет продлить контракт с «Зенитом»

Агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, высказался о будущем своего клиента.

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— Повлияет ли переход Дркушича на будущее Чистякова в «Зените»?

— Повлиять может только его игра и готовность. Если Дмитрий будет готов и получать игровое время, то кто бы ни пришёл, нормально будет всё.

— Уже обсуждался вопрос продления контракта с «Зенитом»?

— Пока нет.

— Дмитрий хочет продлить контракт?

— Думаю, да, — приводит слова Талаева «Спорт день за днём».

Напомним, минувший сезон Дмитрий Чистяков провёл в «Сочи». 30-летний футболист успел сыграть в составе команды семь матчей во всех турнирах, однако результативными действиями не отметился. «Сочи» по итогам сезона-2023/2024 напрямую вылетел из Российской Премьер-Лиги в Первую лигу. Южная команда финишировала на последнем месте в турнирной таблице РПЛ.