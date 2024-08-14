Стали известны последствия драки Качельскиса в московском баре

Бывший полузащитник сборной России по футболу и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис заявил «Матч ТВ», что находится в стадии переговоров со стороной своего оппонента по драке в московском баре.

Ранее Sport24 сообщил, что Канчельскис готов забрать заявление по делу о драке в столичном баре, если обидчик публично принесет ему извинения. Конфликт произошел 14 июля во время трансляции финального матча чемпионата Европы.

— Правда ли, что вы готовы забрать заявление, если ваш оппонент публично извинится?

— У нас сейчас все находится в стадии переговоров, мы общаемся с его стороной. Пока ясности нет. В ближайшее время будут новости, — сказал Канчельскис «Матч ТВ».