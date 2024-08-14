Кухарчук: в «Анжи» деньги выдавали на базе в целлофановых пакетах

Полузащитник «Ротора» Илья Кухарчук поделился воспоминаниями о финансовых аспектах своего пребывания в «Анжи». По словам футболиста, в какой-то период деньги выдавали пакетами. Однако Кухарчук отметил, что в молодости он тратил деньги на глупости.

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