Okko будет эксклюзивно показывать европейский отбор на ЧМ-2026 и Лигу наций

Okko будет транслировать матчи Лиги наций и европейского отбора на ЧМ-2026.

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Онлайн-кинотеатр приобрел эксклюзивные права на показ матчей турниров в России.

Как отмечает пресс-служба Okko, Лига наций УЕФА и квалификационные матчи к ЧМ-2026 позволят сформировать непрерывный формат показа матчей европейских клубов и сборных.

Подписчикам будут доступны трансляции матчей в прямом эфире и в записи, а также хайлайты, обзоры, аналитические и развлекательные программы и другой контент от спортивной редакции Okko.

Первые матчи Лиги наций пройдут 5 сентября.