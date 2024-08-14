Стрепетов оценил шансы Сергеева заменить Чалова в ЦСКА

Заслуженный тренер России и бывший полузащитник «Зенита» Алексей Стрепетов высказался о возможном трансфере форварда Ивана Сергеева в ЦСКА.

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«Во-первых, это станет мощным приобретением для ЦСКА! Потому что Иван – голеадор. В ЦСКА игра построена на мощных фланговых атаках. Я думаю, что если ЦСКА приобретет этого форварда у «Зенита», то для них это будет очень сильный трансфер для борьбы за чемпионство. То, что он заменит Чалова – это однозначно. По моему мнению, Ваня Сергеев ни в чем не уступает ему», – приводит слова Стрепетова «ВсеПроСпорт».

Сергеев перешел в «Зенит» из «Крыльев Советов» в январе 2022 года за 2,15 миллионов евро. Контракт футболиста с петербургским клубом действует до 30 июня 2025 года.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость россиянина в 5 миллионов евро.

В текущем сезоне 29-летний нападающий принял участие в двух матчах «Зенита» и отметился одной голевой передачей, проведя на поле в общей сложности 71 минуту.

Вчера, 13 августа, телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что ЦСКА запросил информацию у «Зенита» о возможности трансфера Сергеева.