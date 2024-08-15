ЦСКА объявил о продлении контракта с Виллианом Рошей

ПФК ЦСКА продлил контракт с защитником Виллианом Рошей. Новое соглашение с бразильским футболистом будет действовать до конца сезона-2026/2027. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

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«Желаем Виллиану новых побед в составе ПФК ЦСКА!» – говорится в сообщении клуба в социальных сетях.

Защитник перешёл в ЦСКА в сентябре 2022 года из португальского «Портимоненсе». За это время Виллиан провёл за красно-синих 73 игры, в которых забил шесть голов и выполнил шесть голевых передач. В составе московской команды Роша стал обладателем Кубка России и серебряных медалей РПЛ.

Ранее стало известно, что Виллиан Роша может пропустить две ближайшие игры своей команды из-за травмы, полученной в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:2). В ЦСКА при этом сообщали, что дополнительное обследование Виллиана Роши исключило переломы костной ткани, однако сохраняются выраженный отёк и гематома в области голени. Также имеются признаки повреждения наружных связок голеностопного сустава. Кроме того, на рану, возникшую у бразильского футболиста, были наложены швы.